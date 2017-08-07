835 тысяч рублей долга оплатили абоненты АО "Карачаево-Черкесскэнерго" в июле после получения претензий

Претензионная работа отдела реализации электроэнергии и энергосбытовых отделений АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу «Россети») дает положительные результаты.

В июле районные и городские ЭСО направили должникам – потребителям частного сектора 488 претензий на общую сумму более 1,7 млн руб. Отреагировали на досудебные предупреждения 294 абонента, погасив свои долги. В общей сложности по итогам претензионной работы в июле в кассы АО «Карачаево-Черкесскэнерго» поступило около 835 тыс. руб.

Наилучшие результаты в этом направлении по итогам минувшего месяца показали сотрудники Усть-Джегутинского районного ЭСО. После предъявления потребителям 62 претензий 59 абонентов сразу же погасили задолженность на общую сумму 162,2 тыс. руб.

Зеленчукскому районному энергосбытовому отделению в результате претензионной работы удалось добиться погашения 154 тыс. руб. долга, в кассу ЭСО станицы Зеленчукской по претензиям поступило более 131,2 тыс. руб.