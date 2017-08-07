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Отраслевые новости: Россия

Дворкович: промышленность Крыма растет быстрее, чем в среднем по России

Дворкович: промышленность Крыма растет быстрее, чем в среднем по России

7 августа 2017, 13:42
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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Властям удалось стабилизировать ситуацию с промышленным производством в Крыму: за шесть месяцев текущего года оно выросло на 2,4% — выше, чем в среднем по стране, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Согласно данным Росстата, промышленное производство в целом по России в первом полугодии выросло на 2%.

Прежде всего, удалось стабилизировать ситуацию. И в этом году мы наблюдаем достаточно уверенный рост… В этом году рост промышленности в республике Крым за полгода — 2,4%, в том числе обрабатывающая промышленность — 12%. В Севастополе в целом 3,2%, обрабатывающая — 6,8%. Хорошие цифры по меркам России даже, это лучше даже, чем в среднем по Российской Федерации", — сказал Дворкович на совещании по развитию промышленности Крыма, которое проводит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Вице-премьер отметил, что наибольший вклад в рост промпроизводства внесли химическая промышленность, а также предприятия машиностроения.

Компания: РИА
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