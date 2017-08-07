ЕС предложил перенести переговоры по транзиту газа через Украину

Российская сторона не раз указывала на недостаточные инвестиции и изношенность украинской ГТС, что может создавать риски для транзита газа, сообщил источник в Минэнерго РФ.

Консультации по транзиту газа через Украину между Минэнерго РФ и Еврокомиссией планировались на конец августа, но Евросоюз предложил перенести их на октябрь.

Ранее в Минэнерго Украины пожаловались на катастрофическую ситуацию, которая может сложиться в сфере транзита газа. По словам главы ведомства Игоря Насалика, инфраструктура "Укртрансгаза" может оказаться технически неспособной к перекачке топлива из-за отсутствия инвестиций.

По словам украинского министра, "Нафтогаз" не планирует больше вкладывать средства в транзитную систему из-за того, что Россия начинает поставлять газ покупателям в обход Украины.

До этого руководство "Укртрансгаза" обвинило "Нафтогаз" в том, что компания не заинтересована в инвестициях в украинские ГТС якобы из-за рисков строительства Россией газопроводов минуя украинскую территорию. Такая политика, считают в "Укртрансгазе", может негативно отразиться на подготовке Украины к зиме.