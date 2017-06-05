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ГК "ССТ" подводит итоги Международной выставки "НЕФТЬ И ГАЗ" / MIOGE 2017

ГК ССТ подводит итоги Международной выставки НЕФТЬ И ГАЗ / MIOGE 2017

7 августа 2017, 11:32
Рубрика: Новости компаний
Метки: ССТ, НЕФТЬ И ГАЗ 2017

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Группа компаний «Специальные системы и технологии» приняла участие в международной выставке «Нефть и газ» (MIOGE), которая проходила в «Крокус Экспо».

MIOGE считается событием международного масштаба для специалистов нефтегазовой отрасли и ежегодно привлекает порядка 700 участников со всего мира. С 27 по 30 июня 2017 года мероприятие прошло в 14-й раз, но впервые на площадке «Крокус Экспо».

Группа компаний «Специальные системы и технологии» на выставке представила собственные разработки и комплексные решения для предприятий нефтегазовой отрасли: системы электрообогрева, энергоснабжения, пожаробезопасности, отопления и теплоизоляции.

Большое количество посетителей стенда ГК «ССТ» подтверждает интерес к отечественному производителю и высокий спрос на качественные решения и мировой уровень сервиса в области разработки и поставки систем электрообогрева. Сотрудники проектных институтов и предприятий нефтедобычи задавали свои вопросы представителям компании «ССТэнергомонтаж» о решениях и услугах, ассортименте продукции и новейших технологиях, разрабатываемых в ОКБ «Гамма». В частности, ГК «ССТ» предлагает уникальную разработку — систему электрообогрева нефтяных скважин Stream Tracer, способную в разы повысить энергоэффективность и рентабельность добычи нефти.

Участие в выставке позволило ГК «ССТ» получить прямые контакты потенциальных заказчиков и повысить осведомленность специалистов нефтегазовой отрасли о решениях крупнейшего отечественного производителя систем электрообогрева.

Компания: ГК "Специальные системы и технологии"
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