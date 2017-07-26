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Новости компаний

Молодежный слет работников ООО "Сарансккабель"

Молодежный слет работников ООО Сарансккабель

7 августа 2017, 14:28
Рубрика: Новости компаний
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ

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С 28 по 30 июля 2017 г. в Кочкуровском районе с. Сабаево на базе отдыха «Песчаный берег» состоялся II молодежный слет среди работников предприятия ООО «Сарансккабель». Основная цель слета – стимулирование инициатив и активности молодежи, направленных на реализацию производственных и социальных проектов, внедрение идей, развитие лидерских качеств, а также умение работать в команде.
Три дня солнечной погоды, наполненные яркими, незабываемыми событиями, духом товарищества и тысяча эмоций.

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Компания: ООО "Сарансккабель"
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