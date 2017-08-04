"Пермэнерго" направило в первом полугодии на ремонтную программу 309 млн рублей

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" направил в первом полугодии 2017 года на ремонтную программу 309 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью МРСК Урала.

"Осуществлен капремонт девяти подстанций 35-110 кВ, расположенных в Перми, Краснокамском, Пермском, Еловском и Березовском муниципальном районах Пермского края", - сказано в сообщении. Также отремонтировано 298 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, почти 1500 км линий электропередачи 0,4-110 кВ.

В рамках деятельности по расчистке просек воздушных линий электропередачи были выполнены работы на площади почти 2400 га.

"Успешное выполнение ремонтной программы призвано обеспечить высокую степень готовности электросетевого комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг", - сообщают в МРСК.

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (ОАО "МРСК Урала") основана в феврале 2005 года. В состав компании входят три филиала - "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие – АО "Екатеринбургская электросетевая компания". Основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ - 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям.

На сегодня к электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.