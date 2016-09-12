Применение суперкомпьютерных технологий в научных исследованиях Минобороны России обсудят на форуме "АРМИЯ-2017"

23 августа участники научно-деловой программы III Международного военно-технического форума «Армия-2017» обсудят актуальные вопросы применения суперкомпьютерных технологий в научных исследованиях военными учебно-научными центрами (ВУНЦ) и научно-исследовательскими организациями (НИО) Минобороны России.

Организатором проведения «круглого стола» на тему «Суперкомпьютерные технологии в научных исследованиях НИО и ВУНЦ Минобороны России» выступает 12-е Главное управление Минобороны России.

Тематика мероприятия будет посвящена состоянию и перспективам развития суперкомпьютерной отрасли, вопросам развития и практики применения суперкомпьютерных технологий, а также решению вопросов по практическому использованию центра коллективного доступа в интересах научных-организаций Минобороны России.

Участники «круглого стола» обсудят возможности и перспективы внедрения суперкомпьютерных технологий в проектирование и создание перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, использование эффективной платформы всестороннего численного моделирования и высокопроизводительных вычислений для разработок и прикладных исследований в военно-промышленном комплексе, а также предложения по направлениям совместных научных исследований, разработок и технологий их реализации (организации их проведения).

В мероприятии примут участие представители органов военного управления Минобороны, ведущие российские производители суперкомпьютерной техники, научные коллективы Минобороны России и гражданских организаций.

III Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа на базе «Конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, а также в военных округах и на Северном флоте.