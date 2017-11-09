Работы по подключению Куршской косы к энергосистеме региона вступили в активную фазу

Для подключения посёлков Рыбачий и Морское к энергосистеме региона, в рамках программы реконструкции и развития электросетей Калининградской области, специалисты «Янтарьэнерго» активно ведут на территории нацпарка строительно-монтажные работы. Напомним, в настоящее время жители этих посёлков получают электричество от сетей Литовской Республики. Для того, чтобы обеспечить их связь с энергосистемой Калининградской области, сотрудники «Янтарьэнерго» прокладывают кабельную линию протяженностью 63 км, строят 3 новые трансформаторные подстанции в поселках Морское и Рыбачий, а также на парковке пешеходного маршрута «Высота Эфа». Кроме того, ведется реконструкция подстанции 110 киловольт в Зеленоградске и распределительного пункта в п. Лесное. Отметим, все принятые технические решения направлены на обеспечение минимального воздействия на окружающую среду и сохранение уникальной природы Куршской косы. Внешний вид трансформаторных подстанций будет соответствовать экологическим стандартам и аккуратно впишется в среду нацпарка.

В настоящее время для прокладки кабельных линий электропередачи возле посёлков Куршской косы энергетики проложили траншею длиной 3,2 километра. Установили опоры линий электропередачи в поселках, из 14 смонтировано 11.

На подстанции 110 киловольт в Зеленоградске уже построено здание закрытого распределительного устройства, где будет установлено новое оборудование. Всего на объектах сейчас задействовано 8 единиц техники.

Добавим, на стройплощадках работает 119 человек. Им помогают бойцы 7-ми стройотрядов страны, в числе которых и калининградский профильный стройотряд «Резонанс».

По графику, все работы будут завершены в октябре 2018 года.

Реконструкция электрических сетей и обеспечение энергонезависимости поселков Куршской косы положительно скажется на качестве и надежности энергоснабжения всей территории нацпарка. Кроме того, появится возможность технологического присоединения новых потребителей и увеличение мощности существующих.