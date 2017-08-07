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Отраслевые новости: Россия

Сбой при обслуживании карт банка "Открытие" произошёл из-за повреждения оптоволоконного кабеля

Сбой при обслуживании карт банка Открытие произошёл из-за повреждения оптоволоконного кабеля

7 августа 2017, 16:57
Рубрика: Россия
Метки: КАБЕЛЬ, ОТКРЫТИЕ

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В прошедшие выходные сразу в нескольких регионах произошёл технический сбой при обслуживании карточек банков «Открытие», Рокетбанка и «Точки» (последние два входят в финансовую корпорацию «Открытие»). Как сообщили в банке «Открытие», проблемы возникли из-за повреждения во время ремонтных работ двух кабелей, ведущих в центр обработки данных. Технические проблемы были решены в течение нескольких часов.

Как заявил управляющий банком «Открытие» Александр Дмитриев, от сбоя пострадали только 1,5 процента клиентов. Всем пострадавшим клиентам будут предоставлены компенсации — кэшбэк по картам в размере 5 процентов до конца августа на оплату в ресторанах, кафе и кино. Отметим, «Открытие» входит в ТОП-10 крупнейшних банков России. Количество клиентов кредитной организации насчитывает около 3,2 миллиона граждан и почти 200 тысяч юридических лиц и предпринимателей.

Компания: Облгазета
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