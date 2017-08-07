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Отраслевые новости: Россия

В Башкирском селе в результате пожара в частном доме погибли четверо взрослых и пятеро детей

В Башкирском селе в результате пожара в частном доме погибли четверо взрослых и пятеро детей

7 августа 2017, 15:50
Рубрика: Россия
Метки: ПОЖАР

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В Башкирии в селе Угузево Бирского района произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли четверо взрослых и пятеро детей.

«Погибла семья из девяти человек, среди них пятеро несовершеннолетних детей», - сообщила РИА Новости пресс-секретарь МЧС региона Елена Мавлютова. Причины пожара в настоящее время выясняются. ПО предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

В МЧС сообщили, что сигнал о пожаре жилого бревенчатого дома мансардного типа на улице Социалистическая поступил в 00:24 по московскому времени. Пожар потушили в 04:22.

Пожар начался во время большого семейного праздника.

Сотрудники МЧС смогли спасти только трех человек. Еще девять членов семьи погибли - четверо взрослых и пятеро детей.

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