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Отраслевые новости: Россия

В Краснодаре из-за выгорания кабелей произошло массовое отключение света

В Краснодаре из-за выгорания кабелей произошло массовое отключение света

7 августа 2017, 17:20
Рубрика: Россия
Метки: ОТКЛЮЧЕНИЕ

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В Краснодаре в выходные из-за выгорания двух кабелей произошло отключение электричества на многих улицах. Ремонт завершен, подача электроэнергии поступает к потребителям.

На подстанции «Тургеневская» и в районе пересечения ул. им. Атарбекова и ул. им. Ковалев произошло выгорание кабелей. В результате без электричества остались более 2,5 тысячи человек и объекты соц. сферы. Под выключение попали ряд улиц в Фестивальном микрорайоне и Прикубанский внутригородской округ, сообщает сайт Краснодара.

Бригады филиала ОАО «НЭСК-Электросети» сразу приступили к ремонтным работам. Места повреждения были устранены, электроснабжение восстановлено спустя несколько часов.

Компания: Федерал Пресс
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