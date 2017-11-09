В Краснодаре потушили загоревшийся двухэтажный дом

В кубанской столице в субботу, 5 августа, вспыхнул огонь в двухэтажном доме на улице Рашпилевская. Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров.

- На место выехали пожарные подразделения, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Всего задействовали 70 человек и 22 единицы техники

В 19:40 объявили локализацию пожара, в 21:15 - ликвидацию открытого горения.

- В 22:22 пожар в доме удалось полностью потушить, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пострадавших в пожаре нет. Причины происшествия сейчас выясняют специалисты. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания.