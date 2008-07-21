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Отраслевые новости: В мире

Алюминий подорожал до максимума за 2,5 года

Алюминий подорожал до максимума за 2,5 года

8 августа 2017, 15:40
Рубрика: В мире
Метки: АЛЮМИНИЙ

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Цены контрактов на алюминий во вторник достигли максимального уровня с декабря 2014 года на новостях из Китая.

Котировки фьючерсов на LME выросли на 1,5% - до $1993 за тонну. В понедельник они подскочили на 2,8%, что стало самым существенным дневным подъемом с 22 сентября.

Власти китайской провинции Шаньдун потребовали от производителей металла закрыть нелегальные мощности объемом 3,21 млн тонн, сообщило агентство Bloomberg. В том числе крупнейшая алюминиевая компания страны China Hongqiao Group (входит в состав Weiqiao Pioneering Group) снизит их на 2,68 млн тонн.

В то же время медь во вторник подешевела на 0,4% - до $6390 за тонну. Импорт медной продукции в Китай в июле остался неизменным второй месяц подряд.

В то же время медь во вторник подешевела на 0,4% - до $6390 за тонну. Импорт медной продукции в Китай в июле остался неизменным второй месяц подряд.

Кроме того, цены на олово снизились на 0,6% - до $20480 за тонну. По итогам торгов в понедельник индекс шести основных металлов, торгующихся на LME, увеличился на 1,2% и поднялся до рекорда с декабря 2014 года. При этом цена меди завершила сессию на самой высокой отметке с мая 2015 года, никеля - с марта прошлого года.

Компания: Интерфакс
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