Алюминий подорожал до максимума за 2,5 года

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8 августа 2017, 15:40
Рубрика: В мире
Метки: АЛЮМИНИЙ
Цены контрактов на алюминий во вторник достигли максимального уровня с декабря 2014 года на новостях из Китая.
Котировки фьючерсов на LME выросли на 1,5% - до $1993 за тонну. В понедельник они подскочили на 2,8%, что стало самым существенным дневным подъемом с 22 сентября.
Власти китайской провинции Шаньдун потребовали от производителей металла закрыть нелегальные мощности объемом 3,21 млн тонн, сообщило агентство Bloomberg. В том числе крупнейшая алюминиевая компания страны China Hongqiao Group (входит в состав Weiqiao Pioneering Group) снизит их на 2,68 млн тонн.
В то же время медь во вторник подешевела на 0,4% - до $6390 за тонну. Импорт медной продукции в Китай в июле остался неизменным второй месяц подряд.
В то же время медь во вторник подешевела на 0,4% - до $6390 за тонну. Импорт медной продукции в Китай в июле остался неизменным второй месяц подряд.
Кроме того, цены на олово снизились на 0,6% - до $20480 за тонну. По итогам торгов в понедельник индекс шести основных металлов, торгующихся на LME, увеличился на 1,2% и поднялся до рекорда с декабря 2014 года. При этом цена меди завершила сессию на самой высокой отметке с мая 2015 года, никеля - с марта прошлого года.