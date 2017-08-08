ФАС России снизила тарифы на газ в Пермском крае

Следом за энергетиками под пристальное внимание антимопопольщиков попали и пермские газовики. ФАС России проверила обоснованность тарифов ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». По закону, регулирование сферы газоснабжения полностью находится в компетенции антимонопольного ведомства

В марте этого года газовики направили заявку на увеличение с 1 июля на 30,22% среднегодовой платы за снабженческо-сбытовые услуги. Однако после анализа документов выяснилось, что порядка 120 млн рублей из 490 млн рублей заявленной выручки являются необоснованными. В тариф были заложены расходы на добровольное медицинское страхование, рекламные услуги, командировочные и представительские расходы, арендные платежи. В результате антимонопольное ведомство приняло решение наоборот снизить тариф в среднем на 5,04%

«На протяжении последних лет ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» демонстрирует снижение объемов реализации газа, что, по мнению компании, должно быть безусловным основанием для роста тарифа... Компании нужно работать эффективнее, а не перекладывать свою неэффективность на плечи потребителей», - заявил начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин. В ведомстве напомнили, что газ является также энергоносителем для коммунальной отрасли и его цена заложена в тарифы «тепловиков» и «энергетиков». Таким образом, снижение газового тарифа должно быть учтено Региональной службой по тарифам при утверждении тарифов на тепло и электроэнергию.

Николай Петрович здешний старожил. Он помнит, как лет тридцать назад сами дачники покупали трансформатор, столбы, протягивали провода. Все это время местные садоводческие электросети, будучи фактически бесхозными, формально таковыми не считались. Потому как поставленные в качестве бесхозяйных на учет эти сети становились уже объектом заботы органа местного самоуправления. То есть — администрации Брянска.