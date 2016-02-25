ФАС оштрафовала МРСК Сибири на 2,8 млн руб. за отключение электроэнергии на котельных без уведомления

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Кемеровской области оштрафовало ПАО "МРСК Сибири" более чем на 2,8 млн рублей за нарушение закона о защите конкуренции, сообщается на официальном сайте ФАС РФ.

Комиссия антимонопольного органа установила, что "МРСК Сибири" произвела отключение электрической энергии на котельных ООО "Шанс" без предварительного уведомления. Кроме того, отключение было произведено "за территорией предприятия заявителя в отсутствие отказа заявителя в допуске на территорию предприятия для введения ограничения".

Действуя таким образом, "МРСК Сибири" нарушила порядок, установленный правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением правительства РФ.