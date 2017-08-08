TSTRANSCO подтвердила результаты испытаний

2 июля 2017 года индийская электросетевая компания Transmission Corporation of Telangana Limited официально подтвердила успешные результаты испытаний высоковольтных вводов, которые прошли ранее на заводе «Изолятор».

Региональная электросетевая компания штата Телангана Transmission Corporation of Telangana Limited (TSTRANSCO) была образована в результате реформирования энергетики Индии. Первоначально энергетическая компания штата Андра Прадеш APSEB, созданная в 1959 году, отвечала за производство, передачу и распределение электроэнергии. В 1998 году в соответствии с повесткой реформирования энергетического сектора Правительство штата объявило о разделении APSEB на генерирующую компанию APGENCO, передающую компанию APTRANSCO и четыре распределительных компании APDISCOM. В 2014 году APTRANSCO была разделена на региональные сетевые компании TSTRANSCO и APTRANSCO.

Приемо-сдаточные испытания прошли с 27 по 30 июня 2017 года в присутствии инспекционной группы компании TSTRANSCO.

В официальном письме подтверждается соответствие серийных (заводских) номеров вводов тем, что указаны в протоколах испытаний.

Всего было проинспектировано 30 вводов, что составляет 30 % от количества вводов, которые будут поставлены заводом «Изолятор» для установки на трансформаторы компании Transformers & Rectifiers (India) Ltd и последующей поставки на объекты Power Grid Corporation of India Limited и Gujarat Energy Transmission Corporation Limited.

Настоящим письмом подтверждается высокопрофессиональное отношение компании «Изолятор» к своим партнерам. Отдельно отмечается высокий организационный и технологический уровень производства вводов с RIP-изоляцией.

Компания «Изолятор» рекомендована как высококвалифицированный производитель высоковольтных вводов. Официальное письмо-подтверждение (PDF 926 KB)

Благодарим Transmission Corporation of Telangana Limited за высокую оценку компании «Изолятор»!