"Умное" здание – фундамент для "умного города"

В июле 2017 года Президент России Владимир Путин заявил, что формирование цифровой экономики становится вопросом национальной безопасности. Кроме того, по словам президента, цифровая экономика — это не отдельная отрасль, а новая основа развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы и всего общества. И уже 31 июля 2017 года была утверждена программа «Цифровая экономика». Стратегическое планирование, среди прочего, подразумевает развитие технологий для «умных городов». Именно «умный город», посредством интеграции информационно-коммуникационных технологий и инженерии, является одним из ключевых факторов создания и процветания безопасного и сознательного общества.

Сегодня об «умных городах» известно многое, более того, некоторые города мира (например, Барселона, Копенгаген или Ванкувер) уже активно интегрируют современные решения, позволяющие городу носить звание «умного». «Умный город» - это концепция развития города, при которой за счет ИКТ и интернета вещей достигается улучшение качества жизни людей. Кроме интеллектуальных систем, концепция учитывает разумность застройки городов и отдельных зданий, открытость правительства и активность граждан, доступность интернета, наличие специальных приложений для взаимодействия жителей и администрации или городских онлайн-сервисов и многое другое. ИКТ позволяют власти напрямую взаимодействовать с городской инфраструктурой и жителями, следить за тем, что происходит, как развивается город. Сбор и хранение информации, аккумулированной разнообразными датчиками в режиме реального времени, интеграция технологий Искусственного Интеллекта в автоматизированные системы управления и проектирования технологических процессов, позволяющие принимать эффективные решения на основе анализа больших данных – таковы технологические реалии современного мегаполиса. Немаловажным фактором, достигаемым за счет внедрения новых технологий, является энергоэффективность города.

Предвосхищая потребности государства, на московском выставочном рынке уже несколько лет существует специализированный демо-проект «Умный город», который поводится в рамках выставок высоких технологий Hi-Tech Building (автоматизация зданий, умный дом) и Integrated Systems Russia (аудиовизуальные и ИКТ технологии, системная интеграция). Это уникальное событие, демонстрирующее инновационные технологии и решения в области управления городскими объектами, способствующие повышению уровня комфорта и безопасности жизни граждан.

В новом сезоне «Умный город» пройдет с 31 октября по 2 ноября. Площадка проведения – Москва, Экспоцентр, павильон 2. Проект покажет действующие инсталляции умного отеля, умного музея, умного дома, digital магазин и digital кафе, а также «Диспетчерский и ситуационный центр». Кроме того, на выставках организуют тематические конференционные блоки, которые будут способствовать более детальной проработке существующих на рынке задач.

В инсталляции «Умный отель» запланированы к демонстрации системы автоматизации отелей (комплексное управление, экономия энергии, бронирование номеров, учет посетителей, системы контроля доступа, автоматизация инженерных систем и др.), автоматизация гостиничных номеров («Умный дом» для гостиниц: системы управления аудио и видео, светом, шторами, кондиционером), системы безопасности и видеонаблюдения, оборудование и решения Digital Signage, гостиничное TV и медиаконтент, интеллектуальные датчики, сейфы, бытовая техника, а также АСУ/IT технологии.

Этой же теме будет посвящен конференция «Технологии будущего для объектов HoReCa». Здесь представители крупных отелей и сетей, российские и международные эксперты, поставщики оборудования расскажут об основных трендах отрасли, новинках оборудования и самых успешных решениях для индустрии гостеприимства, а также представят практические кейсы использования современных технологий Digital Signage в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Большой интерес вызывает инсталляция «Умный дом/квартира», где ведущие российские интеграторы представляют интеллектуальные домашние системы, системы безопасности, комфорта и мультимедиа, управление освещением, климатом, шторами, контроль воздуха и протечки воды, а также домофонию.

Технологии «умного» музея сегодня уже повсеместно внедряются и в классические музеи, и в современные арт-пространства. В инсталляции «Умный музей» покажут в действии интерактивные и мультимедийные технологии (видеомаппинг, 3D визуализацию и AR), интеллектуальные системы безопасности, оповещения, контроля климата и управления освещением, электронные киоски и путеводители, интерактивные книги и системы Digital Signage.

О digital технологиях для музеев поговорят на конференции «Digital Музей. Инновационные технологии для музейных и выставочных пространств». Конференция уже в третий раз соберет руководителей и технических специалистов музеев, и выставочных центров России, а также специалистов в области современных технологий. В этом году здесь рассмотрят два отдельных блока вопросов. Первый будет посвящен креативной составляющей контента в современном музее, в том числе использованию мультимедиа технологий, мобильных приложений, VR и AR, второй блок – интеллектуальным инженерным системам и безопасности. Для представителей музейного дела приготовлена практическая часть лектория – специальный тур по инсталляции «Умный музей», а также выездная экскурсия в один из ведущих московских музеев.

Отдельно стоит отметить специальную конференцию «Города будущего: технологии для бизнеса и государства», анонс программы которой запланирован на сентябрь.

Примечательно, что второй год на площадке выставок будет представлена объединенная экспозиция резидентов Фонда «Сколково».

Уже сегодня проект заручился поддержкой Департамента градостроительной политики г. Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ, Московской торгово-промышленной палаты, Фонда СКОЛКОВО и многочисленных профильных ассоциаций. К участию в выставках традиционно приглашены ведущие мировые и российские производители и дистрибьюторы рынка автоматизации и диспетчеризации зданий, среди которых ABB, Alphaopen, Berker, BOLID, Barco, Bose, Canon, Crestron, GIRA, HDL Automation, Extron Electronics, Harman, Hi-Tech Media, IRidium mobile, JUNG, Legrand, Kramer Electronics, L-Acoustics, Loewe, Logitech, Meyer Sound, Oppo Digital, Shure, Sonance, Schneider Electric, Siedle, Siemens, Teletask, Институт пассивного дома, Фонд «Сколково» и другие.

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