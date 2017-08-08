Восемь линий электропередачи повредили в Петрозаводске во время земляных работ

За прошлую неделю в Петрозаводске в процессе земляных работ повредили восемь линий электропередачи. Наиболее серьезные аварии произошли на улице Ключевой: там оборвали сразу три линии, включая ту, которая питает электричеством насосную станцию «Водоканала».

Мэрия Петрозаводска напоминает, что перед проведением земляных работ нужно обратиться к энергетикам: специалисты выедут на место и смогут точно определить, есть ли на территории кабельные линии и где они проходят.