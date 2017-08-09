Аварии на сетях погрузили во мрак жилые районы Улан-Удэ

Причиной отсутствия света в двух районах города было повреждение кабелей и подстанций

Накануне в Октябрьском районе в 10:33 при производстве земляных работ ИП «Погосян» был повреждён кабель 10кВ по подстанции Октябрьская, из-за чего отключилась вторая секция шин подстанции Октябрьская ЦЭС. Не было электроэнергии в мкр. Комушка, Горького, ул. Бабушкина, Столбовая, Павлова, Сахьяновой, Северная (частично).

В 11:33 была включена вторая секция шин, подана электроэнергия потребителям. Отходящие фидера были запитаны в 14:51 по ул. Боевая, Полковая, Звенигородская, Барнаульская, К. Цеткин после устранения касания провода и опоры.

В 15:53 устранены неполадки ул. Павлова, Витебская, Горького, Костромская. Причина длительного включения – выход из строя кабельной линии. В 16:41 потребители запитаны по нормальной схеме, причина длительного включения - выход из строя кабеля. Время устранения составило 6 часов 8 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

В 11:55 в Октябрьском районе также отключилась первая секция шин, запитанная от подстанции Октябрьская. Не было электроэнергии по ул. Армавирская, Груздева, Витебская, Запорожская, Львовская, Мокрова, Боевая. В 12:12 включена секция и отходящие фидера 3,7,17,19 по нормальной схеме. В 18:09 включен ещё один пункт, причина отключения - неисправность на ведомственных пунктах ООО «Азия», и ООО «Империя АВТО». Время устранения составило 6 часов 14 минут.

В Железнодорожном районе с 19:13 до 19:52 из-за повреждения на подстанции «Бурятфермаш» ЦЭС произошло погашение воздушной линии 110кВ. Не было электроэнергии в мкр. Стеклозавод, Дивизионная, Шишковка, В. Берёзовка, Зелёный, Площадка, Обелиск, Орешкова, Норильская, соц. город ЛВРЗ. Также без света остались ул. Революции 1905г.. Гагарина, Путейская, Цивилёва, Добролюбова, Пушкина, Свободы, Шмидта, Каландаришвили, Ербанова, Сухэ-Батора, Смолина, Ранжурова, Ленина, Кирова. Время устранения составило 39 минут.