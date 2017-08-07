CIGRE создает новые рабочие группы исследовательских комитетов B2, С1/С6 и D2

ТК РНК СИГРЭ информирует:
- О создании в рамках исследовательских комитетов (SC):
B2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.68_Sustainability of OHL conductors and fittings–Conductor condition assessment and life extension.
C1/C6 - новой рабочей группы (WG) TTOR-JWG C1_C6.37_CIRED_Optimal transmission and distribution investment decisions under increasing energy scenario uncertainty.
D2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG D2.42_Synchronization and time distribution in communication networks for time-sensitive distributed operational applications.
- С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.
- Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.
- С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.
- Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:
SC B2 Chairperson: LUGSCHITZ Herbert, herbert.lugschitz@apg.at
SC B2 Secretary: TROPPAUER Wolfgang, wolfgang.troppauer@mosdorfer.com
SC C1 Chairperson: STASCHUS Konstantin, konstantin.staschus@ext.entsoe.eu
SC C1 Secretary: RODDY Peter, peter.roddy@uk.ngrid.com
SC D2 Chairperson: Philippe QUENAUDON, philippe.quenaudon@rte-france.com
SC D2 Secretary: Joël NOUARD, joel.nouard@rte-france.com
Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) CIGRE, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.