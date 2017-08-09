C 1 августа по 22 декабря жители страны могут присоединиться к подписанию петиции по ускоренному переходу на энергоэффективное освещение

Москва, 4 августа. — На сайте Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче начался сбор подписей в поддержку петиции по ускоренному переходу на энергоэффективное освещение. Акция является продолжением инициативы, начатой оргкомитетом фестиваля в 2016 году, в ходе которой более 45 тысяч жителей России подписали петицию в поддержку перехода страны на энергоэффективное светодиодное освещение.

С учетом высказанной гражданами поддержки, в 2017 году Правительство Российской Федерации приняло решение об обязательном использовании только энергоэффективных и экологичных светодиодных источников света в подъездах многоквартирных домов при их строительстве и капитальном ремонте, в приемных отделениях больниц и других помещениях общественных зданий с продолжительной работой освещения (постановление №275 от 7 марта 2017 года). Эту инициативу активно продвигает Министерство энергетики Российской Федерации.

В петиции-2017 говорится, что голоса жителей страны теперь могут помочь не только принять регулирующие законодательные меры в области перехода страны на современные энергоэффективные технологии в освещении, но и помочь решить вопросы финансового обеспечения принятых законов.

2017 год в России объявлен Годом экологии. По планам Правительства, уже в ближайшие пять лет необходимо осуществить кардинальный переход на энергоэффективные источники света.

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче станет важной частью программы Международного форума по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя».

Более подробная информация об участии в акции на сайте: вместеярче.рф.