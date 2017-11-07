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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Генеральный директор ПАО "Россети" Олег Бударгин провел совещание по вопросам развития компании "Тюменьэнерго"

Генеральный директор ПАО Россети Олег Бударгин провел совещание по вопросам развития компании Тюменьэнерго

9 августа 2017, 10:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ, БУДАРГИН

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Итоги производственной деятельности АО «Тюменьэнерго» в 2016 году и первой половине 2017 года, стратегию работы в арктической зоне, развитие взаимоотношений компании с потребителями обсудили в Сургуте на совещании под председательством генерального директора ПАО «Россети» Олега Бударгина.

АО «Тюменьэнерго» на протяжении многих лет сохраняет финансовую стабильность и обеспечивает положительную динамику по ключевым направлениям деятельности, а также ведёт постоянную работу по модернизации и развитию распределительного электросетевого комплекса регионов присутствия. В настоящее время компания демонстрирует самый низкий в ПАО «Россети» уровень потерь электроэнергии и один из самых низких уровней износа основного оборудования. Вкупе это обеспечивает достаточно высокие показатели надёжности электроснабжения, однако работа по их совершенствованию не теряет своей актуальности. Именно поэтому в ходе совещания детально рассмотрели информацию о реализации ремонтной программы и подготовке «Тюменьэнерго» к очередному осенне-зимнему периоду.

Общая стоимость ремонтной программы в 2017 году превышает 2,2 млрд рублей, все мероприятия, влияющие на прохождение периода максимальных нагрузок, должны быть завершены к 1 октября 2017 года. Запланированные на первое полугодие работы выполнены в полном объёме. График ремонтов составлен таким образом, чтобы не ограничивать потребителей в объёмах отпускаемой электроэнергии и не оказывать негативного влияния на их производственные циклы, кроме того, в нём учтены климатические региональные особенности, определяющие сезонную интенсивность проведения ремонтов на энергообъектах. Для того, чтобы обеспечить надлежащее качество электроснабжения, учитывая многолетний опыт работы в особые периоды, в компании реализуются целевые программы «Тюменьэнерго» и ПАО «Россети» по повышению надёжности.

Отдельным предметом разговора стало развитие взаимоотношений с потребителями. Как отметил генеральный директор АО «Тюменьэнерго» Сергей Савчук, в условиях отмены договоров «последней мили» актуальным направлением деятельности в компании стал поиск нетарифных источников дохода: «Лейтмотивом всех совещаний у нас является переориентация на оказание услуг для конечного потребителя. Для этого необходимо менять менталитет, сложившийся за время, прошедшее с реформы отрасли, причем не только органов власти, потребителей, других игроков рынка, но, в первую очередь, свой».

В последнее время подразделения «Тюменьэнерго» активно взаимодействую с дочерними структурами «Роснефти», которые являются крупнейшими потребителями электроэнергии в зоне ответственности «Тюменьэнерго». Заключены договоры технологического присоединения с ООО «РН-Юганскнефтегаз», реализация которых позволит покрыть растущие нагрузки потребителя суммарной мощностью около 274 МВт. В рамках этих договоров в зоне ответственности филиала «Нефтеюганские электрические сети» к 2020 году планируется построить новую подстанцию 220 кВ с питающей ВЛ 220 кВ и 10 подстанций 110 кВ. Этот проект является стратегически важным не только для «Тюменьэнерго», но и для всего Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Стоит отметить, что мероприятиям по улучшению инвестиционного климата в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в компании уделяется особое внимание. Актуализация схем и программ перспективного развития электроэнергетики, реконструкция действующих и строительство новых энергообъектов, необходимых для дальнейшего развития регионов, проводятся во взаимодействии с органами власти и в интересах потребителей.

Направлением, способным в ближайшие годы существенно повлиять на экономику как регионов, так и страны в целом, является развитие Арктики. Северная часть ЯНАО является одной из наиболее перспективных территорий: из 56 проектов, планируемых к реализации в арктической зоне по добыче и переработке полезных ископаемых, 36 реализуются или будут реализованы в Ямало-Ненецком автономном округе. При этом в регионе отсутствует полноценная энергетическая инфраструктура и до сих пор значительная его часть является территорией децентрализованного энергоснабжения.

В настоящее время по сетям «Тюменьэнерго» в ЯНАО передается около 10 млрд кВт*ч электроэнергии в год, и компания работает над расширением круга потребителей. В среднесрочной перспективе в связи с присоединением к единой энергосистеме ранее автономных энергорайонов ожидаемый прирост нагрузки составит около 80 МВт. Учитывая стратегические цели по освоению Арктики, обозначенные руководством страны, специалисты «Тюменьэнерго» разрабатывают концепцию развития энергетической инфраструктуры в Арктической зоне, в том числе реализации экономически эффективных решений по совершенствованию электросетевой и генерирующей инфраструктур. Уже сегодня компания ведет строительство нескольких объектов в арктической зоне для технологического присоединения объектов ПАО «Газпром».

Для реализации столь масштабных проектов была скорректирована действующая и сформирована долгосрочная инвестиционная программа на 2018 – 2022 годы. Планируется, что при сохранении существующих экономических условий «Тюменьэнерго» вложит в развитие электросетевой инфраструктуры около 78 млрд рублей, что позволит ввести в регионах присутствия более 2000 МВА трансформаторной мощности и свыше 2500 км линий электропередачи. Необходимо отметить при этом, что, поставив столь амбициозные цели, компания не намерена ослаблять другие направления деятельности.

Так, правительствами Тюменской области, Югры и ЯНАО разработаны «дорожные карты» по внедрению в Тюменском регионе целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по направлению «Технологическое присоединение к электрическим сетям». Ожидается, что к концу 2017 года сроки выполнения договоров технологического присоединения для групп заявителей до 150 кВт будут сокращены на 30% по отношению к прошлому году.

«У компании достаточная компетенция для обеспечения финансово-экономической устойчивости, реализации масштабных проектов, в том числе по освоению арктических территорий. Я считаю, что в настоящее время здесь сформирована эффективная команда, но при этом всегда есть необходимость совершенствоваться. Экономические условия, в которых мы находимся, стимулируют нас бороться за потребителя, искать новые формы сотрудничества, думать над расширением перечня предоставляемых услуг. Компания работает в регионах, руководители которых находятся в первой десятке лучших губернаторов страны. Нужно использовать этот потенциал, усиливать взаимодействие, синхронизироваться в планах развития. Покажите, на что способна компания, пусть потребители говорят о высоком качестве нашей работы», – резюмировал в завершение совещания Олег Бударгин.

Компания: АО "Тюменьэнерго"

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