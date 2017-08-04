Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров встретился во Вьетнаме с руководством ключевых электроэнергетических компаний

Результатом визита во Вьетнам делегации ПАО «ФСК ЕЭС» во главе с председателем правления Андреем Муровым стало подписание с государственной электросетевой корпорацией Вьетнама EVNNPT меморандума, закрепляющего основные подходы и направления сотрудничества. Также г-н Муров провел рабочую встречу с руководством холдинга EVN и посетил объекты сетевой инфраструктуры вблизи г. Ханоя.

Меморандум подписан председателем правления ФСК ЕЭС Андреем Муровым и президентом и генеральным директором EVN NPT г-ном Ву Нгок Минем в присутствии председателя совета директоров EVN NPT г-на Дан Фан Туонга, Торгового представителя Российской Федерации в Социалистической республике Вьетнам Вячеслава Харинова и других членов делегаций.

Основными направлениями сотрудничества стороны считают: обмен опытом в сфере строительства, эксплуатации и управления магистральной электрической сетью, развитие персонала и профессиональную подготовку, разработку новых технологий, технологический обмен и поставки электротехнического оборудования.

Подписанию предшествовали переговоры с участием представителей менеджмента ФСК ЕЭС и EVNNPT.

После этого Андрей Муров также посетил штаб-квартиру EVN, где провел рабочую встречу с вице-президентом EVN г-ном Нго Сон Хайем. Главы компаний договорились в ближайшее время предпринять все усилия по воплощению меморандума в жизнь.

В ходе поездки делегация ФСК ЕЭС осмотрела подстанцию 500 кВ «Thuong Tin» (в управлении EVNNPT).