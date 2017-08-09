Глава Перми Дмитрий Самойлов оценил ход подготовки к зиме объектов Пермской сетевой компании

Глава Перми Дмитрий Самойлов вместе с профильными руководителями городской и краевой администрации, а также сетевых организаций проверил ход работ и качество восстановления мест проведения раскопок сетевых компаний. В ходе выездного совещания было осмотрено два объекта, работы на которых ведут специалисты Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания». Это участок по ул. Пушкина от Г. «Звезда» до Комсомольского проспекта: здесь было проложено 188 метров нового трубопровода, уже уложен асфальт, в настоящее время ведутся работы по благоустройству территории.

Второй объект – полное обновление тепловой магистрали по ул. Н. Островского – одного из ключевых проектов федеральной программы «Т Плюс» «Re: Конструкция-2017». Работы на двух участках Луначарского-Екатерининская и Екатерининская-Пермская близки к завершению, на последнем участке идет засыпка гравием перед укладкой асфальта. На двух других участках Луначарского-Пушкина и Пермская-Петропавловская работы идут полным ходом: завершается демонтаж старых трубопроводов, укрепляются каналы, идет укладка новых трубопроводов. Срок службы новых магистральных сетей в современной пенополиуретановой изоляции составит более 25 лет. Всего в рамках подготовки к зиме и повышения надежности теплоснабжения потребителей на улице Н. Островского будет переложено почти 2,4 км теплопроводов.

Глава Перми Дмитрий Самойлов, оценив ход работ, отметил, что сейчас перед ресурсоснабжающими организациями стоят несколько основных задач – синхронизация работ и выдерживание сроков ремонтов: «Особенностью этого года стала синхронизация городских проектов по ремонту дорог с действиями сетевых компаний. Такая масштабная замена сетей – это серьезный задел на будущее и надежное теплоснабжение в зимний период. Только от теплосети на улице Островского запитано порядка 60 тысяч человек».

«Мы системно подходим к модернизации тепловой инфраструктуры. Учитывая, что ул. Н. Островского – крупный объект в центре города, одним из приоритетов проведения реконструкции стали меры по снижению дискомфорта для пермяков. Работы изначально были разделены на этапы, и первый на участке Екатерининская-Луначарского был завершен в срок для обеспечения проезда по Северной дамбе, - рассказывает технический директор – главный инженер ООО «ПСК» Максим Рябенко. - Перекладка теплосети велась в круглосуточном режиме. Реконструкция на остальных участках магистрали продолжается, также будут выполнены все мероприятия по восстановлению благоустройства.»

Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» по графику ведут подготовку теплосетей к предстоящему отопительному сезону. Диагностика и устранение выявленных дефектов на теплосетях уже проведена на 84%. В рамках программы ремонтов переложено более 7,5 км распределительных тепловых сетей во всех районах города. Еще один блок – реконструкция и техническое перевооружение тепломагистралей, от надежной работы которой зависит комфорт в квартирах большого количества горожан. Помимо ул. Н. Островского, завершена перекладка участков тепловой сети по улицам А. Пушкина, А. Мильчакова, Космонавта Леонова. В планах энергетиков до старта отопительного сезона переложить еще 13 км теплосетей большого диаметра по ул. Маршала Рыбалко, Кабельщиков, П. Осипенко, Советской Армии и других. Работы по ним начнутся во второй декаде августа – сразу по завершении гидравлических испытаний.