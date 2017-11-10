Из горящей квартиры в Ростове пожарные спасли двух человек

8 августа, около пяти часов утра пожарные эвакуировали жильцов дома в Ростове. Жители почувстовали запах дыма и позвонили на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Ярославской области.

К месту происшествия сразу же выдвинулись сотрудники пожарно-спасательной части, там они заметили, что в одной из квартир находятся люди, нуждающиеся в помощи. Их спасли.

Выяснилось, что дым идет из квартиры, которая находится на первом этаже дома. Владельцев недвижимости не оказалось на месте. Вскрыв двери, сотрудники МЧС установили очаг возгарания и ликвидировали его.

По предварительной информации, в доме произошло короткое замыкание проводки.