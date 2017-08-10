Крым дал жару энергосистеме

Из-за жары в Крыму, повлекшей за собой новый рекорд нагрузок на энергосистему, Минэнерго ввело ряд мер по предотвращению аварийных отключений электроэнергии. На полуострове вводятся графики отключения электроэнергии, часть потребителей Крыма переведена на резервные источники энергоснабжения, запрещены ремонты на ключевых ЛЭП. В соседнем Краснодарском крае также введены графики временного отключения в вечерние часы.

7 августа в энергосистеме Крыма установлен рекорд потребления электрической мощности — 1,25 ГВт против 1,18 ГВт в июле 2012 года. Это связано с рекордно высокими температурами в пик курортного сезона и активным использованием кондиционеров. По прогнозам синоптиков, экстремальная жара продлится до конца недели.

В период вечернего максимума энергопотребления, сообщило 8 августа Минэнерго, в Крыму наблюдается дефицит мощности. Часть его устраняется переводом потребителей на резервные источники энергоснабжения (всего 110 МВт), часть — за счет введения графиков временного отключения потребления электроэнергии. Как сообщает Минэнерго, графики разработаны «Крымэнерго» совместно с минтопэнерго Крыма и утверждены главой республики Сергеем Аксеновым.

С целью предотвращения незапланированных отключений Минэнерго поручило сетевым компаниям и администрациям Крыма и Краснодарского края принять ряд мер, в том числе организовать внеочередные обходы крупных ЛЭП, обеспечить готовность несения максимальной нагрузки на электростанциях, максимально задействовать резервные источники энергоснабжения, оповещать население о возможном применении графиков отключений. Также министерство временно запретило ремонты на ключевых ЛЭП.

9 августа графики временного отключения электроэнергии введены в Краснодарском крае. Как сообщило в среду правительство края, на территории Юго-Западного энергорайона производится отключение потребителей по графику временного ограничения потребления мощности в объеме до 110 МВт в период с 20:00 до 23:00. Данная мера введена по рекомендации Минэнерго для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с ЕЭС России энергосистемы Крымского полуострова, сопровождающегося погашением потребности значительной части потребителей Крыма, поясняет краевое правительство. Ограничения коснулись потребителей Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымского, Абинского, Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов Краснодарского края.