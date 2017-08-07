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Минэнерго России проведено видеоселекторное совещание по вопросу обеспечения надежного энергоснабжения потребителей в Приморском и Хабаровском краях в условиях паводка

Минэнерго России проведено видеоселекторное совещание по вопросу обеспечения надежного энергоснабжения потребителей в Приморском и Хабаровском краях в условиях паводка

9 августа 2017, 10:20
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, ПАВОДОК, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

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8 августа Департаментом оперативного контроля и управления в электроэнергетике проведеновидеоселекторное совещание по вопросу надежного энергоснабжения потребителей в Приморском и Хабаровском краях в условиях паводка.

6 – 7 августа в результате сильного дождя и подтопления происходили отключения электросетевого оборудования 0,4 – 6-10 кВ, а также одной ВЛ 35 кВ на оборудовании АО «ДРСК», а также в сетях смежных сетевых организаций.

В результате без электроснабжения оставалось порядка 38 тысяч человек суммарной мощностью около 11 МВт; в АВР было задействовано 11 бригад, 40 человек и 15 единиц техники.

По состоянию на 16-00 8 августа из-за подтоплений остается отключенным, в том числе по причине нарушения транспортного сообщения, часть оборудования (1 ВЛ-35 кВ, 2 ЛЭП 6-10 кВ), часть бытовых потребителей (около 400 человек) суммарной мощностью 0,5 МВт в 12 населенных пунктах.

В настоящее время для ликвидации последствий задействованы 4 бригады, 14 человек и 14 единиц техники.

Наибольшее количество отключений произошло в сетях смежных с АО «ДРСК» сетевых организаций в Центральной и Южной частях Приморского края, в районе г.Уссурийска и Хасанском районеПриморского края.

В настоящее время в Приморском крае погода стабилизировалась, происходит спад уровня воды в реках, сохраняется режим повышенной готовности персонала сетевых компаний до окончания восстановительных работ.

В целях координации принимаемых мер по недопущению возникновения массовых нарушений электроснабжения потребителей и стабилизации ситуации региональным штабам Приморского и Хабаровского краев поручено обеспечить особый контроль за функционированием объектов энергетики с обеспечением взаимодействия всех заинтересованных сторон.

В целях координации принимаемых мер по недопущению возникновения массовых нарушений электроснабжения потребителей и стабилизации ситуации региональным штабам Приморского и Хабаровского краев поручено обеспечить особый контроль за функционированием объектов энергетики с обеспечением взаимодействия всех заинтересованных сторон.

Компания: Министерство энергетики РФ

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