Омские пожарные спасли из задымленной девятиэтажки 11 человек

Вчера, в 17.44, в пожарную охрану Кировского округа поступило сообщение о возгорании в квартире девятиэтажного дома на улице Рокоссовского. На момент прибытия пяти боевых расчетов из окна квартиры на первом этаже валил густой черный дым. До прибытия боевых расчетов из задымленной зоны самостоятельно эвакуировались пятнадцать человек. Однако в опасной зоне оставались еще одиннадцать. Применив спецоборудование, бойцы звеньев газодымозащиты вывели людей на улицу. Пожар был локализован в 17.52. Полностью ликвидирован в 18.27.

Как пояснили «Вечернему Омску» в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, причиной возгорания стала неисправность бытовых приборов, из-за которой произошло короткое замыкание. Пожар тушили 22 человека личного состава МЧС.