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Отраслевые новости: Энергетика

Пермские электростанции "Т Плюс" выработали более 3 млрд кВтч электроэнергии и 7 млн Гкал тепла

Пермские электростанции Т Плюс выработали более 3 млрд кВтч электроэнергии и 7 млн Гкал тепла

9 августа 2017, 11:00
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

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По итогам первых шести месяцев 2017 года теплоэлектростанции Пермского филиала «Т Плюс» выработали 3,225 млрд кВтч электрической энергии. Отпуск тепловой энергии с коллекторов станций и котельных филиала составил 7,341 млн Гкал. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года показатели увеличились на 0,65% по электроэнергии и на 7,82% по теплу.

Отпуск тепловой энергии в целом по Группе «Т Плюс» за январь-июнь 2017 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 58 млн Гкал. На рост показателя повлиял погодный фактор – увеличилась продолжительность отопительного сезона и потребление тепловой энергии вследствие более низких температур наружного воздуха.

Выработка электроэнергии сохранилась на прежнем уровне и составила 28,3 млрд кВтч. На фоне вывода из эксплуатации устаревшего оборудования Группа удержала объем производства электроэнергии за счет пуска современного парогазового блока мощностью 230 МВт на Академической ТЭЦ, построенного на условиях договоров поставки мощности (ДПМ).

Компания: ПАО "Т Плюс"
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