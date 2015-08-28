Петербургский энерговор-бизнесмен похитил электроэнергию на 2,4 млн рублей

Петербургский Ленинский районный суд признал виновным гражданина в причинении имущественного и особо крупного ущерба ПАО «Ленэнерго». Мужчина, который оказался бизнесменом и генеральным директором ООО «Лотос», обманным путем и без соответствующего договора потреблял электроэнергию в течение нескольких лет.

Подсудимого приговорили к лишению свободы сроком на два года.

С 25 декабря 2012 года гендиректор ООО «Лотос» арендовал нежилое помещение под розничный продуктовый магазин. Согласно информации пресс-службы ПАО «Ленэнерго», директора заблаговременно осведомили о не подключенном к электросетям помещении и об отсутствии договора на электроснабжение.

Подсудимый не предпринял необходимых мер по оформлению документов и нанял специалистов, которые незаконно подключили помещение магазина к электросетям. Кабель от главного распределительного щита жилого дома по 7-ой Красноармейской улице, д.5, лит. А, до помещения, используемого ООО «Лотос», был проложен незаконно.

С 24 июня 2013 года до 17 августа 2016 года магазин потреблял электроэнергию (всего 432 002 кВтч на общую сумму 2 361 250 рублей 79 копеек), которую не оплачивал.

Согласно вынесенному судом решению, подсудимый проведет в колонии два года с условно испытательным сроком.