При поддержке Минэнерго представители государственных и муниципальных заказчиков пройдут обучение на тему применения принципов энергоэффективности.

Обучение пройдет в ноябре в рамках выставки Interlight Moscow и соберет более 200 специалистов из 60 регионов.

С 1 января 2018 года вступают в силу новые требования энергетической эффективности к системам освещения при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте многоквартирных домов, административных и общественных зданий*.

Переход на энергоэффективные системы освещения экономически выгоден, но требует нового уровня квалификации и компетенций у заказчиков и исполнителей работ по проектированию, строительству и капитальному ремонту, а также органов жилищного и строительного надзора.

Программа повышения квалификации «Энергоэффективное освещение многоквартирных домов, административных и общественных зданий» будет организована на выставке Interlight Moscow. Более 200 специалистов из 60 регионов России получат теоретические и практические знания, необходимые для быстрого и качественного перехода на новые энергоэффективные системы освещения.

Для проведения занятий, оказания консультационной поддержки и проверки экзаменационных работ будут привлекаться ведущие отраслевые специалисты со значительным практическим опытом производства, проектирования и монтажа систем освещения. Организатором обучения выступает Министерство энергетики Российской Федерации. Техническим оператором программы обучения выступает ведущая отраслевая консалтинговая компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг».