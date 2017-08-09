Внедрение принципов энергоэффективности позволит сэкономить предприятиям России 100 млрд долл. США в год

Москва, 8 августа. — Всемирный банк оценил экономический эффект для российской промышленности, энергетики и транспорта от внедрения принципов энергоэффективности в 100 млрд долл. США. Расчеты международной финансовой организации подтверждают прогнозы Минэнерго России, заложенные в проект Энергетической стратегии. Согласно документу, снижение энергоемкости ВВП в 1,3—1,5 раза соответствует экономии 315—580 млн тонн условного топлива в год.

В Минэнерго России подсчитали, что наибольшим потенциалом для развития энергоэффективности обладают такие сектора российской экономики, как ЖКХ, бюджетный сектор и услуги (22%), ТЭК (40%), транспорт (18%) и промышленность (12%). Например, в себестоимости металлов энергия может занимать до 60%, в извлечении нефти из скважины — до 40%.

Минэнерго России совместно с Росстатом также разработало систему объективных ключевых показателей энергоэффективности (24 показателя), которая позволит формировать планы развития отраслей с учетом требований снижения энергоемкости.

Российские компании уже оценили экономическую эффективность внедрения энергоэффективности. Так, в «Интер РАО» в 2016 году снижение условного расхода топлива обеспечило отдачу в 400 млн рублей. При повсеместном использовании энергосберегающих технологий во всей генерации страны будет сэкономлено до 60 млн тонн условного топлива. В денежном эквиваленте эта цифра сопоставима с годовым бюджетом Екатеринбурга.

Вопросам энергоэффективности и энергосбережения будет посвящен отдельный блок мероприятий в рамках Российской энергетической недели. В их числе — заседание Правительственной комиссии по вопросам ТЭК и повышения энергетической эффективности экономики, Всероссийское совещание по вопросам популяризации энергосберегающего образа жизни и информационной открытости ТЭК, будет представлен рейтинг энергоэффективности сетевых компаний. Запланировано обсуждение вопроса энергоэффективности в рамках сессии «Новое качество освещения — лучшие инвестиции в качество жизни российских городов».