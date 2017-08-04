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Пресс-релизы

Завод "Уралкабель" вдвое увеличит выпуск обмоточных проводов в бумажной изоляции

Завод Уралкабель вдвое увеличит выпуск обмоточных проводов в бумажной изоляции

9 августа 2017, 09:20
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УРАЛКАБЕЛЬ, ИЗОЛЯЦИЯ

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На заводе «Уралкабель» модернизировали производственную линию для наложения бумажной изоляции на обмоточные провода, используемые в трансформаторах различной мощности. К существующему лентообмотчику, установленному в цехе №22, добавился еще один. Таким образом, скорость операции увеличилась в два раза.

- Раньше один и тот же провод приходилось прогонять через лентообмотчик до 18 раз. Толщина изоляции для некоторых изделий должна быть не менее 6 мм. На обмотку 1 км кабеля уходит до 600 кг бумаги, за проход накладывается два слоя. После установки второго агрегата сократилось количество перемещений барабана с кабелем, повысилась скорость обмотки, - рассказал лентообмотчик Сергей Кондрев.

Стоимость нового оборудования составила около 1,7 млн. рублей. По словам директора АО «Уралкабель» Алексея Жужина, приобретение позволит заводу вдвое увеличить объем выпуска обмоточных проводов:

- Мы сможем более полно удовлетворять потребности заказчиков и расширить рынок сбыта, - отметил Алексей Жужин.

Ежегодно «Уралкабель» производит около 4 тыс. тонн обмоточных проводов. Более половины из них – в бумажной изоляции. Ранее специалисты модернизировали бумагообмоточный станок в цехе №12. Вместо колесной тяги там установили гусеничную. Благодаря этому появилась возможность накладывать бумажную изоляцию на провод шириной до 20 мм. Раньше допускалось не более 12,5 мм.

Около года назад на предприятии была введена в эксплуатацию итальянская бумагообмоточная линия стоимостью порядка 200 000 долларов. Она предназначена для производства подразделенных проводов, используемых при изготовлении обмоток мощных масляных трансформаторов.

Компания: УГМК
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