Inspire предлагает клиентам подписку на ветровую энергию

Стартап Inspire вместо счетов за электричество, привязанным к потреблению, предлагает оформить фиксированную подписку, на которую он покупает сертификаты возобновляемой энергии, чтобы увеличить их долю в энергосети, пишет Fast Company.

Если вы живете в США и хотите поддержать возобновляемую энергетику, у вас не так уж много вариантов. Можно заплатить «зеленую премию» вашей управляющей компании, либо купить энергию напрямую у генерирующих компаний.

Новый стартап Inspire предлагает пересмотреть эти отношения с помощью подписки на ветровую энергию, которая не зависит от фактического потребления. Цена складывается из стоимости киловатт-часа, рассчитанного, исходя из среднего потребления, от количества жителей в доме, погоды и площади жилья. Поскольку Inspire заключил соглашения с управляющими компаниями, вы все равно будете получать счета от них, но уже с новыми цифрами. А приложение от Inspire помогает анализировать использование энергии, и где ее можно сэкономить.

Однако Inspire не гарантирует, что ваш дом сразу же начнет работать исключительно на возобновляемой энергии. На каждый мегаватт-час электричества вы используете, она будет покупать сертификаты возобновляемой энергии от местной или региональной ветроэлектростанции. Их покупка в итоге снижает стоимость «зеленой энергии».

Глава Inspire Патрик Малоуни основал компанию в 2013 году в качестве протеста: он долго работал в крупной энергетической корпорации в Филадельфии и насмотрелся на то, как эта отрасль засоряет атмосферу. Он хочет перевести электроэнергетику из монопольного рынка в рынок покупателя, как это сделал Uber.

Чтобы узнать, можно ли использовать Inspire в вашем районе, необходимо ввести на сайте индекс. Подписка варьируется от штата к штату, но в целом она стоит дешевле обычных счетов. Так, в Пенсильвании средний счет за электричество составляет $107, а подписка Inspire стоит $59.

Компания надеется привлечь 100 млн пользователей, что равноценно строительству 177 тыс. новых ветровых турбин.

В августе подачу электроэнергии потребителям на полуострове прерывали уже несколько раз. 8 августа, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минэнерго, для предотвращения превышения аварийно допустимого перетока по сечению «Тамань» и «ОЭС Юга — Крым» были введены временные отключения.

Британский стартап Bulb помогает потребителям перейти на чистую электроэнергию от возобновляемых источников. Компания получает электричество у британских гидроэлектростанций и предоставляет его по сниженной цене.