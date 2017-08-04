Атомэнергомаш завершил одну из ключевых операций в производстве второго реактора для новейшего ледокола "Сибирь"

В ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершилась операция по приварке четырёх гидрокамер к корпусу второго реактора силовой установки «РИТМ-200» для первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь». Каждая гидрокамера имеет массу 4,5 тонны.

В ходе работы применялась технология управляемой сварки, позволяющая контролировать и управлять сварочными деформациями для получения заданных значений геометрических размеров изделия. Она была разработана специалистами отдела главного сварщика ПАО «ЗиО-Подольск». К работе были допущены 14 сварщиков, прошедших специальное обучение и аттестацию.

«Для обеспечения жёстких требований к излому осей и параллельности поверхностей специалисты предприятия разработали и изготовили специальный сборочно-сварочный стапель. Таким образом, в процессе сварки мы можем измерять нагрузку на динамометрические опоры стапеля и определять направление отклонения многотонных гидрокамер. Далее последовательностью наложения сварочных валиков гидрокамеры возвращаются в исходное положение», – прокомментировал главный сварщик ПАО «ЗиО-Подольск» Александр Морозов.

Толщина шва составила 82 мм. Как показали результаты цветной дефектоскопии, рентген-контроля и ультразвукового контроля, все четыре шва выполнены со 100-процентным качеством.

Гидрокамеры являются неотъемлемой частью интегрированного корпуса реактора. В дальнейшем в них будут установлены центральные электронасосы. Гидрокамеры предназначены для циркуляции охлаждающей среды внутренней полости реактора.

На первом корпусе реактора для атомохода «Сибирь» идёт процесс приварки 12-ти кассет парогенераторов, масса одной составляет полторы тонны. Кроме того, на ЗиО-Подольске продолжается мехобработка и антикоррозионная наплавка деталей реакторов для третьего УАЛ «Урал».

В 2016 году «Атомэнергомаш» изготовил и поставил заказчику оборудование силовой установки «РИТМ-200» для головного атомохода проекта 22220 «Арктика».

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания атомного двигателя «РИТМ-200» – от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает входящее в холдинг АО «ОКБМ Африкантов».