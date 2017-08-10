Дания — лидер по выработке ветровой электроэнергии среди стран ОЭСР

Дания лидирует по выработке электричества ветровыми электростанциями среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. В первую десятку также входят Швеция, Испания, Германия, США, Великобритания, Норвегия, Бельгия, Нидерланды и Канада.

Согласно данным ОЭСР и организации Danmarks Statistik, датские ветряные турбины ежегодно производят более 2300 кВт*ч на жителя страны. Это почти в два раза больше, чем в Швеция, которая занимает второе место в списке, пишет CPH Post Online.

В течение последних 15 лет Дания остается в ОЭСР страной, которая производит самую большую долю ветровой энергии на душу населения — и ее выработка увеличилась на 192% за это время.

Возобновляемые источники энергии обеспечили в 2016 году 26,5% общего объема производства электричества в Дании — для сравнения в 2000 году эта цифра была равна 6,9%. В последнее время бывали дни, когда энергия ветра обеспечивала 140% потребностей Дании в электричестве.

В 2015 году Дания установила рекорд — почти половина электричества в стране была произведена ветрогенераторами. А в феврале этого года ветряные турбины Дании сутки обеспечивали потребности всей страны. По словам министра энергетики и климата Дании Ларса Кристиана Лиллехолта, всего «через пару лет» возобновляемой энергетике страны больше не нужны будут государственные субсидии.