Денис Мантуров: цель наших программ – сделать автомобили более доступными

Российские автопроизводители и банки активно участвуют в реализации новых программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», запущенных в июле Правительством РФ и Минпромторгом России. Российский производитель Ford Sollers заключил юбилейную сделку, 100-ый автомобиль марки Ford продан российской семье в рамках программы «Семейный автомобиль».

«Цель наших программ – сделать автомобили более доступными для широкого круга потребителей, которым представляется возможность приобрести качественный, современный, и, что немаловажно, безопасный автомобиль. В то же время, новые программы окажут положительный эффект в целом на автомобильную промышленность и укрепят восстановительный рост, который наметился по итогам первого полугодия», - прокомментировал Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Юбилейный кредитный договор был заключен в дилерском центре «РОЛЬФ Центр» (г. Москва). Покупатели остановили свой выбор на Ford Kuga – самой популярной модели, приобретаемой на условиях государственных программ льготного автокредитования у Ford.

Государственные программы предусматривают компенсацию затрат на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля. Ограничение стоимости приобретаемого в рамках программы автомобиля составляет 1 450 000 рублей. Также покупатель может воспользоваться сниженной на 6,7% ставкой по кредиту, субсидируемой государством.

Ранее первыми в России машинами, проданными по государственной программе «Семейный автомобиль», стали Ford Kuga и Kia Sportage. Кредитный договор на покупку смарт-кроссовера марки Ford на новых условиях был заключен в дилерском центре «Автомир» (г. Москва), а счастливым обладателем Kia стала семья из Нижнего Новгорода, купившая свой автомобиль в салоне «БЦР-МОТОРС КИА».