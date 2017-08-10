Портал RusCable.Ru заключил сотрудничество
10 августа 2017, 14:20
Рубрика: Россия
Метки: КРАЖА, КРИМИНАЛ
Двое молодых людей в Ярославле похитили провода на 114 тысяч рублей.
Заявление в дежурную часть полиции поступило от представителя одного из гаражных кооперативов. Ночью у мужчины похитили электрические провода на сумму 114 тысяч рублей.
Полицейским удалось задержать подозреваемых - 27-летнего и 22-летнего ярославцев. Ранее один из молодых людей привлекался к уголовной ответственности. Полицейские установили их причастность еще к шести аналогичным преступлениям. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.