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Отраслевые новости: Россия

Двое молодых людей в Ярославле похитили провода на 114 тысяч рублей

Двое молодых людей в Ярославле похитили провода на 114 тысяч рублей

10 августа 2017, 14:20
Рубрика: Россия
Метки: КРАЖА, КРИМИНАЛ

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Двое молодых людей в Ярославле похитили провода на 114 тысяч рублей.

Заявление в дежурную часть полиции поступило от представителя одного из гаражных кооперативов. Ночью у мужчины похитили электрические провода на сумму 114 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемых - 27-летнего и 22-летнего ярославцев. Ранее один из молодых людей привлекался к уголовной ответственности. Полицейские установили их причастность еще к шести аналогичным преступлениям. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

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