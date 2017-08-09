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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС предложила увеличить ее инвестиционную программу на 50 млрд руб.

Федеральная сетевая компания ПАО «ФСК ЕЭС» представила в Министерство энергетики России проект корректировки своей инвестиционной программы до 2020 года, предложив увеличить ее на 50 млрд руб. В документе, который размещен (.pdf) на сайте ФСК, говорится о финансировании в 2017–2020 годах в объеме 465,1 млрд руб. против 383,20 млрд руб., предложенных в апреле 2017 года. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/598b49689a79471aadcd4d3e

Согласно новому документу, в 2017 году Минэнерго предложили профинансировать капитальные вложения в размере 116,468 млрд руб. В 2018 году в новой версии корректировки предлагается инвестирование 119,548 млрд руб., в 2019 году — 121,041 млрд руб. В 2020 году предлагается вложить 108,05 млрд руб.

В середине апреля этого года ФСК предлагала направить на финансирование капитальных вложений 105,587 млрд руб. В 2018 году предлагалось направить инвестиции на сумму 104,208 млрд руб., в 2019 году — 98,137 млрд руб., а в 2020 году — 75,27 млрд руб.

«Это рабочий документ, который будет оптимизироваться», — сказал РБК представитель ФСК в ответ на вопрос про причины увеличения программы.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной российской электросети ООО «Россети» (RSTI).

Компания: РБК
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