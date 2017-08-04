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Отраслевые новости: Энергетика

МОЭСК модернизировала кабельные линии, питающие СВАО Москвы

МОЭСК модернизировала кабельные линии, питающие СВАО Москвы

10 августа 2017, 16:00
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭСК

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На севере Москвы ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») завершило реконструкцию кабельного участка кабельно-воздушной линии (КВЛ) 220 кВ «Бутырки – Владыкино». Энергетики демонтировали старый кабель с маслонаполненной изоляцией и проложили экологичный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 1200 мм2.

В итоге электроснабжение потребителей, запитанных от подстанций «Бутырки» и «Владыкино», стало надежнее. ПС «Владыкино» снабжает электроэнергией Алтуфьевский и прилегающие к нему районы, а также станцию «Владыкино» на МЦК. От ПС «Бутырки запитана Савеловская железная дорога и другие предприятия, организации и жилые массивы в Северо-Восточном административном округе Москвы.

Трасса КЛ 220 кВ «Бутырки – Владыкино» пересекает улицу Милашенкова, проходит вдоль улицы Яблочкова, пересекает улицу Руставели и линию легкого метро. В местах пересечения с транспортными магистралями для прокладки кабеля использовали бестраншейный метод горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Благодаря применению ГНБ городской ландшафт сохраняет свой первозданный вид, а работы не создают неудобств людям, которые проживают в районе строительства.

Напомним, до 2030 года МОЭСК планирует проложить в Москве более 430 км кабельных линий с улучшенными экологическими характеристиками в рамках долгосрочной целевой программы по замене маслонаполненных кабелей, рассчитанной на период с 2017 по 2030 годы.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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