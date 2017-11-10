МРСК Центра и Приволжья взыскала 8,6 млн рублей с неплательщиков в Рязанской области

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» ведет планомерную работу по укреплению платежной дисциплины среди потребителей услуг электросетевой компании: за 7 месяцев 2017 года в соответствии с судебными решениями с должников было взыскано 8,6 млн руб. по одиннадцати исполнительным производствам.

По данным на 1 августа просроченная дебиторская задолженность потребителей перед филиалом «Рязаньэнерго» составляет 53 млн рублей. Самый крупный долг за транспорт электроэнергии – более 39 млн рублей - накоплен АО «Оборонэнергосбыт». Также среди неплательщиков, обязанных по решению суда погасить долги – ООО «Имтер» - 773 629 руб., Фонд «Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор Рязанского муниципального района» - 1 045 206 руб., ООО «Аспект» - 429 933 руб., ООО «Усадьба Велье» - 80 120 руб., ООО «Порт Рязань» - 138 967 руб., ОАО «Бройлер Рязани» - 649 230 руб.

По данным на 1 августа просроченная дебиторская задолженность потребителей перед филиалом «Рязаньэнерго» составляет 53 млн рублей. Самый крупный долг за транспорт электроэнергии – более 39 млн рублей - накоплен АО «Оборонэнергосбыт». Также среди неплательщиков, обязанных по решению суда погасить долги – ООО «Имтер» - 773 629 руб., Фонд «Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор Рязанского муниципального района» - 1 045 206 руб., ООО «Аспект» - 429 933 руб., ООО «Усадьба Велье» - 80 120 руб., ООО «Порт Рязань» - 138 967 руб., ОАО «Бройлер Рязани» - 649 230 руб.