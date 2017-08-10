Мощность солнечной энергетики Китая удвоится к 2020 году

Национальное энергетическое управление Китая подтвердило вышедшие ранее неофициальные данные о том, что Китай установил рекорд в солнечной энергетике — 24,4 ГВт новых мощностей за первую половину 2017 года, по сравнению с 22 ГВт в первой половине 2016 года, сообщает Clean Technica.

Национальное энергетическое управление Китая подчеркивает рост ввода мощностей в солнечной энергетике на 9% по сравнению с первой половиной 2016 года. А также феноменальный результат июня, когда китайская солнечная энергетика прибавила 13,5 ГВт — более половины от общего объема ввода за первое полугодие.

За 6 месяцев было введено в строй 17,29 ГВт мощности солнечных электростанций и 7,11 ГВт домашних солнечных панелей. Общая мощность солнечной энергетики КНР составит 101,82 ГВт. Анализ Совета по чистой энергетике в Азии показал, что в основном домашние солнечные панели устанавливают в трех китайских провинциях: Аньхой на 1.38 ГВт, Чжэцзян на 1.25 ГВт и Шаньдун на 1,23 ГВт.

Видимо вдохновленное такими рекордными показателями Национальное энергетическое управление Китая заявило, что общая мощность солнечной энергетики достигнет от 190 ГВт до 200 ГВт в конце 13-го пятилетнего плана развития экономики страны. То есть практически удвоится к 2020 году.

Солнечная и ветровая энергия за последние годы стала доступнее — по данным Всемирного банка, с 2009 года стоимость домашних солнечных панелей сократилась почти на три четверти. Однако, около 15% человечества все еще не имеют доступа к энергосетям, и решить эту проблему поможет именно чистая энергетика.