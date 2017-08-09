Нефть несырьевым экспортом не догоняется

Объем несырьевого экспорта РФ в первой половине 2017 года составил $90 млрд, увеличившись на 27,5% в годовом выражении, однако доля его в общей структуре зарубежных поставок сократилась на 0,7 процентного пункта (п. п.), до 53,7%, свидетельствуют данные Российского экспортного центра (РЭЦ). Еще значительнее год к году сократилась доля несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) — на 3 п. п., до 34,1%, хотя во втором полугодии его вклад может увеличиться, считают в РЭЦ. В абсолютном выражении ННЭ вырос на 18,7% в годовом выражении, до $57,2 млрд, июньский рост составил 31%. Общий экспорт за шесть месяцев увеличился на 29% и достиг $167,6 млрд (по официальной статистике ФТС, включающей неучтенные объемы торговли,— $168,6 млрд). В дальнейшем в РЭЦ ждут торможения роста экспорта — цены на нефть в целом соответствуют уровню 2016 года, и прирост будет происходить за счет других товаров.

Основной прирост ННЭ обеспечил вывоз металлопродукции (45%), продовольствия (16%) и химических товаров (15%). Из несырьевых статей экспорта быстрее всего росли поставки металлов (+32%), драгметаллов (+28%), стекла, керамики, изделий из камня (+26%), промтоваров (+25%), продовольствия (+22%) и продукции гражданского машиностроения (+18,6%). В общей же структуре экспорта главными драйверами роста стали топливо (+37%) и минеральное сырье (+35%). Среди отдельных товаров максимальный рост спроса отмечался на нефть (+$12,7 млрд) и нефтепродукты (+$9,7 млрд), каменный уголь (+$2,5 млрд) и природный газ (+$2,4 млрд), в несырьевом сегменте — на стальные полуфабрикаты (+$0,9 млрд), горячекатаный листовой прокат (+$0,66 млрд), платиноиды (+$0,49 млрд), медь (+$0,42 млрд), пшеницу (+$0,42 млрд) и оборудование для ядерных реакторов (+$0,25 млрд). Единственная несырьевая товарная группа, по которой отмечалось сокращение поставок,— это непищевая сельхозпродукция (–$0,34 млрд).

Всего на долю металлопродукции в структуре ННЭ пришлось 29,1%, химических товаров — 20,3%, продукции машиностроения — 20,2%, продовольствия — 13,8%. Основными потребителями несырьевых товаров стали страны СНГ (24,5%), Восточная Азия (15,2%), Западная и Восточная Европа (11,9% и 10,4% соответственно), Ближний Восток (9,4%) и Северная Америка (7,4%).