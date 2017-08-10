Новак провел совещание по ситуации с энергоснабжением Крыма и Кубани

Министр энергетики России Александр Новак провел в Ялте совещание по электроснабжению потребителей Крыма и Краснодарского края в условиях аномальной жары и поручил правительству Крыма в кратчайшие сроки привести в работоспособное состояние резервные источники энергоснабжения, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Новак отметил, что несколько дней подряд в регионах были побиты рекорды потребления электроэнергии и мощности. Среди основных причин он выделил рост электропотребления промышленными предприятиями, интенсивное развитие курортно-рекреационного комплекса Кубани и Крыма, увеличение бытовой нагрузки из-за использования кондиционеров.

На совещании было отмечено, что из 284 дизельгенераторных установок (ДГУ), которые являются резервными источниками энергоснабжения, мощностью не менее 109,6 мегаватт (122 мегаватт с учетом Севастополя), для покрытия возникающего дефицита мощности в Крымской энергосистеме, были включены только 75 установок общей мощностью 18,3 мегаватт.

Министр поручил руководству регионов и энергокомпаний для снижения рисков технологических нарушений на объектах электроэнергетики провести внеочередные обходы ЛЭП, а также оповестить жителей о возможном применении графиков временного отключения электроэнергии. Временно запрещено проводить внеплановые и плановые ремонты системообразующих электросетей, а также любые работы на электростанциях с высшим классом напряжения 110 кВ и выше.

Участники совещания доложили министру, что персонал электросетевых организаций переведен в режим повышенной готовности, круглосуточно работает штаб электросетевого комплекса, организовано усиленное дежурство бригад, говорится в сообщении Минэнерго.

"Было дано поручение совету министров республики Крым в кратчайшие сроки привести в работоспособное состояние все ДГУ, необходимые для обеспечения покрытия возникающего дефицита мощности в Крымской энергосистеме", — сказано в сообщении.