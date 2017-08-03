ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" совершенствует деятельность в области качества

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10 августа 2017, 12:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
С целью постоянного улучшения системы менеджмента ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" и удовлетворения требований потребителей кабельной продукции, в том числе специального назначения, предназначенной для атомных станций и приёмки военного представительства, руководством завода пересмотрены основные цели и перспективные направления деятельности предприятия, которые отражены в документе "Политика в области качества ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" и сформирована её новая редакция.