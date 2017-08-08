В Москве обсудят перспективы развития электроэнергетики

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10 августа 2017, 14:49
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: КОНФЕРЕНЦИИ, ЭНЕРГЕТИКА, ТРАВЭК
Международная Ассоциация ТРАВЭК проводит 8-9 ноября 2017 г. в гостинице «Холидей Инн Сокольники» XXVI Международную научно-техническую и практическую конференцию «Перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования. Коммутационные аппараты, преобразовательная техника, микропроцессорные системы управления и защиты». Конференция проводится при поддержке Российской академии наук, Академии электротехнических наук РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС».
Тематическая направленность конференции
1. Перспективы развития электроэнергетики.
1.1. Перспективы развития электроэнергетических систем и электрических сетей России.
1.2. Развитие возобновляемых источников энергии и систем малой энергетики.
1.3. Вопросы реновации высоковольтного электротехнического оборудования в электрических сетях России.
2. Вопросы энергосбережения и качества электрической энергии.
2.1. Новые методы и средства обеспечения энергоэффективности и повышения качества электрической энергии.
2.2. Оборудование, обеспечивающее энергосбережение и повышение качества электрической энергии при передаче, распределении и потреблении электрической энергии:
3. Разработки и производство энергоэффективного высоковольтного электротехнического оборудования.
3.1. Силовая электроника.
3.2. Преобразовательное оборудование для передач и вставок постоянного тока.
3.3. Силовые и распределительные трансформаторы.
3.4. Силовые кабели.
3.5. Компактные и самонесущие изолированные провода.
3.6. Электротехническое оборудование с использованием технологий «теплой» сверхпроводимости.
3.7. Другие виды энергоэффективного электротехнического оборудования для электроэнергетики.
4. Высоковольтное коммутационное оборудование на напряжения 10-1150кВ.
5. Автоматизированные микропроцессорные системы управления и защиты электроэнергетическими системами подстанционного оборудования и электроснабжения потребителей.
6. Электромагнитная совместимость высоковольтного электротехнического оборудования.
7. Методы и средства испытаний. Испытательные центры.
8. Опыт эксплуатации электротехнического оборудования на объектах ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», промышленных предприятиях, ЖКХ и предприятиях нефтедобычи.
9. Вопросы рынка высоковольтного электротехнического оборудования.
На конференцию приглашаются руководители и технические специалисты предприятий-изготовителей электроэнергетического оборудования из России и зарубежных стран, представители научно-исследовательских и проектных организаций, вузов, организаций-потребителей высоковольтного электротехнического оборудования.
Приглашаем выступить с докладом по вышеуказанной тематике или принять участие в конференции без доклада!
Вся информация по конференции http://travek.elektrozavod.ru/events/17/11/8-9/invitatation
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