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В Москве обсудят перспективы развития электроэнергетики

В Москве обсудят перспективы развития электроэнергетики

10 августа 2017, 14:49
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: КОНФЕРЕНЦИИ, ЭНЕРГЕТИКА, ТРАВЭК

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Международная Ассоциация ТРАВЭК проводит 8-9 ноября 2017 г. в гостинице «Холидей Инн Сокольники» XXVI Международную научно-техническую и практическую конференцию «Перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования. Коммутационные аппараты, преобразовательная техника, микропроцессорные системы управления и защиты». Конференция проводится при поддержке Российской академии наук, Академии электротехнических наук РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС».

Тематическая направленность конференции

1. Перспективы развития электроэнергетики.

1.1. Перспективы развития электроэнергетических систем и электрических сетей России.

1.2. Развитие возобновляемых источников энергии и систем малой энергетики.

1.3. Вопросы реновации высоковольтного электротехнического оборудования в электрических сетях России.

2. Вопросы энергосбережения и качества электрической энергии.

2.1. Новые методы и средства обеспечения энергоэффективности и повышения качества электрической энергии.

2.2. Оборудование, обеспечивающее энергосбережение и повышение качества электрической энергии при передаче, распределении и потреблении электрической энергии:

  • статические компенсаторы реактивной мощности, СТАТКОМы;
  • управляемые шунтирующие реакторы;
  • устройства батарей статических конденсаторов для компенсации реактивной мощности;
  • устройства продольной компенсации для ЛЭП;
  • частотно-регулируемый электропривод;
  • устройства плавного пуска электродвигателей;
  • статические преобразователи частоты;
  • накопители электрической энергии.

3. Разработки и производство энергоэффективного высоковольтного электротехнического оборудования.

3.1. Силовая электроника.

3.2. Преобразовательное оборудование для передач и вставок постоянного тока.

3.3. Силовые и распределительные трансформаторы.

3.4. Силовые кабели.

3.5. Компактные и самонесущие изолированные провода.

3.6. Электротехническое оборудование с использованием технологий «теплой» сверхпроводимости.

3.7. Другие виды энергоэффективного электротехнического оборудования для электроэнергетики.

4. Высоковольтное коммутационное оборудование на напряжения 10-1150кВ.

  • комплектные распределительные устройства с газовой изоляцией;
  • колонковые и баковые выключатели с газовой изоляцией;
  • газоизолированные линии (ГИЛ);
  • вакуумные выключатели;
  • высоковольтные разъединители;
  • диагностика коммутационного оборудования.

5. Автоматизированные микропроцессорные системы управления и защиты электроэнергетическими системами подстанционного оборудования и электроснабжения потребителей.

6. Электромагнитная совместимость высоковольтного электротехнического оборудования.

7. Методы и средства испытаний. Испытательные центры.

8. Опыт эксплуатации электротехнического оборудования на объектах ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», промышленных предприятиях, ЖКХ и предприятиях нефтедобычи.

9. Вопросы рынка высоковольтного электротехнического оборудования.

На конференцию приглашаются руководители и технические специалисты предприятий-изготовителей электроэнергетического оборудования из России и зарубежных стран, представители научно-исследовательских и проектных организаций, вузов, организаций-потребителей высоковольтного электротехнического оборудования.

Приглашаем выступить с докладом по вышеуказанной тематике или принять участие в конференции без доклада!

Вся информация по конференции http://travek.elektrozavod.ru/events/17/11/8-9/invitatation

Оргкомитет

107023 г. Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел.: +7 (495) 777-82-85 (доб. 27-93 или 26-61) Факс: +7 (495) 777-82-85
E-mail: travek@elektrozavod.ru,
Web-сайт: www.travek.elektrozavod.ru

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