В Москве обсудят перспективы развития электроэнергетики

Международная Ассоциация ТРАВЭК проводит 8-9 ноября 2017 г. в гостинице «Холидей Инн Сокольники» XXVI Международную научно-техническую и практическую конференцию «Перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования. Коммутационные аппараты, преобразовательная техника, микропроцессорные системы управления и защиты». Конференция проводится при поддержке Российской академии наук, Академии электротехнических наук РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС».



Тематическая направленность конференции



1. Перспективы развития электроэнергетики.



1.1. Перспективы развития электроэнергетических систем и электрических сетей России.



1.2. Развитие возобновляемых источников энергии и систем малой энергетики.



1.3. Вопросы реновации высоковольтного электротехнического оборудования в электрических сетях России.



2. Вопросы энергосбережения и качества электрической энергии.



2.1. Новые методы и средства обеспечения энергоэффективности и повышения качества электрической энергии.



2.2. Оборудование, обеспечивающее энергосбережение и повышение качества электрической энергии при передаче, распределении и потреблении электрической энергии:

статические компенсаторы реактивной мощности, СТАТКОМы;

управляемые шунтирующие реакторы;

устройства батарей статических конденсаторов для компенсации реактивной мощности;

устройства продольной компенсации для ЛЭП;

частотно-регулируемый электропривод;

устройства плавного пуска электродвигателей;

статические преобразователи частоты;

накопители электрической энергии.

3. Разработки и производство энергоэффективного высоковольтного электротехнического оборудования.



3.1. Силовая электроника.



3.2. Преобразовательное оборудование для передач и вставок постоянного тока.



3.3. Силовые и распределительные трансформаторы.



3.4. Силовые кабели.



3.5. Компактные и самонесущие изолированные провода.



3.6. Электротехническое оборудование с использованием технологий «теплой» сверхпроводимости.



3.7. Другие виды энергоэффективного электротехнического оборудования для электроэнергетики.



4. Высоковольтное коммутационное оборудование на напряжения 10-1150кВ.

комплектные распределительные устройства с газовой изоляцией;

колонковые и баковые выключатели с газовой изоляцией;

газоизолированные линии (ГИЛ);

вакуумные выключатели;

высоковольтные разъединители;

диагностика коммутационного оборудования.

5. Автоматизированные микропроцессорные системы управления и защиты электроэнергетическими системами подстанционного оборудования и электроснабжения потребителей.



6. Электромагнитная совместимость высоковольтного электротехнического оборудования.



7. Методы и средства испытаний. Испытательные центры.



8. Опыт эксплуатации электротехнического оборудования на объектах ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», промышленных предприятиях, ЖКХ и предприятиях нефтедобычи.



9. Вопросы рынка высоковольтного электротехнического оборудования.



На конференцию приглашаются руководители и технические специалисты предприятий-изготовителей электроэнергетического оборудования из России и зарубежных стран, представители научно-исследовательских и проектных организаций, вузов, организаций-потребителей высоковольтного электротехнического оборудования.



Приглашаем выступить с докладом по вышеуказанной тематике или принять участие в конференции без доклада!



Вся информация по конференции http://travek.elektrozavod.ru/events/17/11/8-9/invitatation



Оргкомитет



107023 г. Москва, Электрозаводская ул., 21

Тел.: +7 (495) 777-82-85 (доб. 27-93 или 26-61) Факс: +7 (495) 777-82-85

E-mail: travek@elektrozavod.ru,

Web-сайт: www.travek.elektrozavod.ru