Жителя Осы убило током при попытке обокрасть трансформаторную подстанцию

На энергообъекте в городе Оса двое мужчин пытались похитить оборудование: один погиб, второй с ожогами в больнице.

9 августа в городе Оса при попытке хищения оборудования из трансформаторной подстанции, двое местных жителей получили удар током, один из них скончался, второй с ожогами доставлен в больницу.

Предварительно установлено, что злоумышленники проникли в здание подстанции при помощи монтировки, которой взломали дверь. При демонтаже оборудования один из похитителей получил смертельный удар током. Его напарник, при попытке помочь, получил ожоги от электрической дуги, сообщает пресс-служба «МРСК Урала».

Компанией поданы заявления в местный МВД об организации проверки по факту попытки хищения.