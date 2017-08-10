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Отраслевые новости: Россия

Жителя Осы убило током при попытке обокрасть трансформаторную подстанцию

Жителя Осы убило током при попытке обокрасть трансформаторную подстанцию

10 августа 2017, 14:40
Рубрика: Россия
Метки: КРАЖА, КРИМИНАЛ

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На энергообъекте в городе Оса двое мужчин пытались похитить оборудование: один погиб, второй с ожогами в больнице.

9 августа в городе Оса при попытке хищения оборудования из трансформаторной подстанции, двое местных жителей получили удар током, один из них скончался, второй с ожогами доставлен в больницу.

Предварительно установлено, что злоумышленники проникли в здание подстанции при помощи монтировки, которой взломали дверь. При демонтаже оборудования один из похитителей получил смертельный удар током. Его напарник, при попытке помочь, получил ожоги от электрической дуги, сообщает пресс-служба «МРСК Урала».

Компанией поданы заявления в местный МВД об организации проверки по факту попытки хищения.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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