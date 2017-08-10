Россия и Япония расширяют список российских предприятий, задействованных в техаудите и подготовке кадров

В Минпромторге России состоялась встреча первого заместителя Министра промышленности и торговли Глеба Никитина со специальным советником Министра экономики, торговли и промышленности Японии Хирофуми Катасэ и новым сопредседателем Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности Российско-Японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам - заместителем Министра экономики, торговли и промышленности Японии Тадао Янасэ.

Глеб Никитин поблагодарил японскую сторону за подготовку и обеспечение проведения 8-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая состоялась в Екатеринбурге с 9 по 13 июля 2017 года, и предложил в следующем году организовать японскую национальную экспозицию.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии господин Сэко и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время последней встречи говорили о необходимости цифровизации экономики двух стран. С российской стороны уже есть программа “smartmanufacture”, а с японской – “connectedindustries“. Мне кажется, эти две концепции созвучны, и нам бы очень хотелось, чтобы в их реализации мы взаимодействовали, – сказал Тадао Янасэ.

Кроме того, господин Янасэ отметил эффективность выполнения программ по техаудиту российских предприятий и подготовке кадров для смежных отраслей промышленности. Например, сотрудничество специалистов «Исток-Аудио» с японской делегацией перешло от стадии переговоров к практической реализации: принято решение начать совместную разработку и выпуск на производственной базе «Исток-Аудио» уникального устройства, предназначенного, в первую очередь, для пожилых людей с нарушением слуха.

Мы предлагаем расширить количество предприятий, задействованных в программе, обращая внимание именно на повышение их уровня цифровизации», – подчеркнул замминистра японского ведомства, передав на рассмотрение проект соответствующего Меморандума. «Мы надеемся, наши министры смогут его подписать на полях Восточного экономического форума в этом году, – заключил господин Янасэ.

Глеб Никитин, в свою очередь, сообщил, что российские предприятия уже используют приобретенный опыт, в частности, в сфере организации бережливого производства, вопросах управления персоналом.

Россия также может предложить Японии различные технологические разработки, в частности, на условиях приобретения патентов. Таким образом, трансфер технологии будет происходить в двустороннем направлении, – сказал он.

Кроме того, первый замминистра указал на заинтересованность в совместном производстве аккумуляторных батарей.

Сегодня мы можем создать полный цикл производства аккумуляторов, задействовав наши месторождения, а также возможности сотрудничества в третьих странах, в том числе, Латинской Америке. Кроме того, у нас разработана своя система извлечения дешевого лития, – сказал Глеб Никитин.