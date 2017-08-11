Через 4 года Москва будет закупать только электрические автобусы

Вероятнее всего, это будут электробусы от КамАЗа. Сайт Ростеха сообщает, что с 2021 года в Москве будут закупаться только автобусы с электродвигателями. Постепенно дизельные машины полностью выйдут из эксплуатации.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый конкурс на закупку электробусов будет объявлен в конце этого года, к тому же времени будет доработано техзадание. В планах мэрии полностью заменить существующий автобусный парк на электрические модели.

Заместитель гендиректора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису Сергей Афанасьев заявил, что все требования Москвы к новому транспорту могут быть уже в ближайшее врем реализованы на базе мощностей Камского автозавода. Он добавил, что опытный образец электробуса в течение двух месяцев проходил испытания в Москве, в том числе на базе Мосгортранса, работал на действующем маршруте с пассажирами и показал хорошие результаты.

Речь идет о модели КАМАЗ-6282, о которой мы писали ранее. Он адаптирован для маломобильных пассажиров, оснащен видеокамерами и спутниковой навигацией. Его вместимость — 85 пассажиров. После одной 15-минутной подзарядки электробус может проехать до 100 километров, при этом максимальная скорость составляет 65 км/ч. Электробус можно эксплуатировать при температуре до — 30 градусов Цельсия.

В мае стало известно, что тесты второго поколения КАМАЗ-6282 начнутся в Липецке. Там тоже рассматривается возможность замены городского транспорта на электрический.