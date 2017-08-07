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Отраслевые новости: Россия

ЭНЕРГОПРОМ заключила контракт с Globe Metallurgical Inc.

ЭНЕРГОПРОМ заключила контракт с Globe Metallurgical Inc.

11 августа 2017, 12:40
Рубрика: Россия
Метки: ЭНЕРГОПРОМ, Globe Metallurgical Inc

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Группа ЭНЕРГОПРОМ подписала контракт с компанией Globe Metallurgical Inc. (GMI, дочерняя компания Globe Specialty Metals Inc.) на поставку 9 тыс. т угольных электродов. Стоимость контракта составляет более $20 млн. Срок действия договора – 2018 г. Производство и отгрузка продукции по данному договору будет производиться Новосибирским электродным заводом (ЭПМ-НовЭЗ, входит в ЭНЕРГОПРОМ).

«Уверен, что взаимовыгодное сотрудничество с таким партнером, как Globe Metallurgical Inc., будет способствовать расширению присутствия компании на мировых рынках, продвижению компании на этих рынках, а также повысит эффективность продукции, реализуемых на нашей производственной базе», – отметил генеральный директор Группы ЭНЕРГОПРОМ Виктор Нечуятов.

Globe Metallurgical Inc. (GMI) является одним из крупнейших в мире производителем металлургического и химического кремния. Компании принадлежит четыре завода в США – в штатах Огайо, Западная Вирджиния, Алабама и Нью-Йорке.

Новосибирский электродный завод специализируется на углеграфитовой продукции. Производит около 130 тыс. т продукции в год, половина из которой экспортируется в 40 стран мира.

Компания: Металлоснабжение и сбыт
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